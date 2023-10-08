Мужчину сбили насмерть на проезжей части в Алматинской области

В селе Тургень Алматинской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мужчина, сообщает Zakon.kz.

По данным очевидцев, автомобиль Honda Odyssey двигался по улице Аубакирова в селе Тургень Алматинской области.

Как рассказал водитель иномарки, он успел заметить пешехода на проезжей части, начал тормозить, но не смог избежать столкновения. Отмечается, что ДТП произошло на участке дороги, где отсутствует тротуар, и пешеходы вынуждены ходить по проезжей части.

Фото: zakon.kz

Мужчину срочно доставили в больницу, но спасти его жизнь медикам не удалось.

По факту аварии полиция проводит проверку – устанавливается личность погибшего и обстоятельства произошедшего.

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