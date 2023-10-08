Изнасилование сестер в Алматинской области: бабушка с отчимом прижигали девочкам гениталии

Подвергшиеся изнасилованию трехлетние сестры-близнецы все еще находятся в больнице. Об этом заявила 8 октября 2023 года детский омбудсмен Динара Закиева, сообщает Zakon.kz.

По информации Закиевой, в Доме малютки и Детском доме находятся другие дети из этой семьи.



"То, что пережили дети этой семьи, – ад. И это результат безнаказанности за ранее совершенное страшное преступление в отношении другой семилетней девочки в этой же семье, алкоголизма и полной деградации. (...) Выяснилось, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и ее муж) прижигали свою семилетнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребенок", – написала в Facebook Динара Закиева.

За издевательства над ребенком никто не был наказан. Родителей пытались лишить родительских прав, но они отделались лишь штрафом.

"Но, во-первых, дело завели, считаю, не по той статье (140 ст. вместо 110 ст.), и только в отношении мамы, несмотря на факт ее признания, что отчим ребенка прижигал вместе с ней (это есть в материалах дела). Во-вторых, суд отклонил запрос о лишении прав, и выписал штраф. В итоге ребенка перевели на домашнее обучение и в этом аду она жила еще два года. Как выясняется теперь, прижигали ее, чтобы скрыть следы изнасилования. Если бы тогда, два года назад, виновника наказали и посадили по статье "Истязание", спасли бы троих детей. Душа разрывается от мысли, что пережили дети", – отмечает детский омбудсмен.

3 октября в полицию обратилась жительница Балхашского района, которая сообщила, что односельчанин совершил сексуальные действия с ее малолетней дочерью.

По подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 40-летний мужчина. В деле также фигурирует жена задержанного: ее тоже взяли под стражу.