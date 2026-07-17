Решил плеснуть бензин в печь: 68-летний казахстанец получил тяжелые ожоги

68-летний житель Петропавловска оказался в больнице после неудачной попытки разжечь печь с помощью бензина, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, мужчина поступил в челюстно-лицевое отделение многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи с тяжелыми термическими ожогами.

По информации медиков, при розжиге печи с использованием бензина пламя за считанные секунды охватило пострадавшего.

"В результате мужчина получил ожоги лица, шеи, грудной клетки и обеих рук. После обследования врачи диагностировали термический ожог пламенем II-IIIА степени. Площадь поражения составила 22% поверхности тела", – проинформировали в медучреждении.

Сейчас пациент продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Врачи отмечают, что подобные случаи происходят регулярно, особенно в частном секторе. Одной из самых распространенных причин тяжелых ожогов остается использование бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей для розжига печей и костров.

Медики напоминают о простых правилах безопасности:

не использовать бензин и другие горючие жидкости для розжига печей и костров;

применять только специальные средства для розжига;

не наклоняться близко к огню во время поджигания;

держать рядом воду или огнетушитель;

не оставлять огонь без присмотра;

объяснять правила пожарной безопасности пожилым родственникам.

Ранее мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в павлодарском банке.