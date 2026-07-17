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Происшествия

Решил плеснуть бензин в печь: 68-летний казахстанец получил тяжелые ожоги

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 08:57 Фото: Zakon.kz
68-летний житель Петропавловска оказался в больнице после неудачной попытки разжечь печь с помощью бензина, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Qazaqstan Media, мужчина поступил в челюстно-лицевое отделение многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи с тяжелыми термическими ожогами.

По информации медиков, при розжиге печи с использованием бензина пламя за считанные секунды охватило пострадавшего.

"В результате мужчина получил ожоги лица, шеи, грудной клетки и обеих рук. После обследования врачи диагностировали термический ожог пламенем II-IIIА степени. Площадь поражения составила 22% поверхности тела", – проинформировали в медучреждении.

Сейчас пациент продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Врачи отмечают, что подобные случаи происходят регулярно, особенно в частном секторе. Одной из самых распространенных причин тяжелых ожогов остается использование бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей для розжига печей и костров.

Медики напоминают о простых правилах безопасности:

  • не использовать бензин и другие горючие жидкости для розжига печей и костров;
  • применять только специальные средства для розжига;
  • не наклоняться близко к огню во время поджигания;
  • держать рядом воду или огнетушитель;
  • не оставлять огонь без присмотра;
  • объяснять правила пожарной безопасности пожилым родственникам.

Ранее мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в павлодарском банке.

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Канат Болысбек
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