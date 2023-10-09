Со спутника сняли плантации конопли в Казахстане

Ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания дикорастущей конопли МВД проводит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Карасора", сообщает Zakon.kz.

Для обнаружения наркопосевов осуществлялось дистанционное зондирование поверхности земли космическими спутниками АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", в результате чего в полицию передали 60 географических координат возможных наркоплантаций.

"В настоящее время по ним проводится проверка", – рассказали в пресс-службе МВД.

Также для выявления наркопосевов полиция привлекала вертолетную технику Национальной гвардии и бойцов спецподразделения "Беркут".

"Облетами охватили территории Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Улытауской областей площадью свыше 150 тысяч кв. км, совершили 70 вылетов", – говорится в сообщении.





Как отметили в МВД, обнаружили и ликвидировали 65 плантаций культивируемой конопли в Кызылординской, Туркестанской и Алатауской областях.

Их общая площадь превышала 10 гектаров. При этом изъято и уничтожено свыше 70 тысяч кустов конопли весом более 20 тонн. Пресс-служба МВД

С 1 июня выявили 820 наркопреступлений. Пресекли деятельность шести организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлекли их лидеров и 54 участника. Из незаконного оборота изъяли 32 тонны наркотиков, в том числе около 5,3 тонны марихуаны, почти 476 кг гашиша, более 241 кг "синтетики" и свыше 62 кг героина.