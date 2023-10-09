Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Со спутника сняли плантации конопли в Казахстане

Со спутника сняли плантации конопли в Казахстане Фото: polisia.kz
Ежегодно с июня по октябрь в период роста и созревания дикорастущей конопли МВД проводит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Карасора", сообщает Zakon.kz.

Для обнаружения наркопосевов осуществлялось дистанционное зондирование поверхности земли космическими спутниками АО "Қазақстан Ғарыш Сапары", в результате чего в полицию передали 60 географических координат возможных наркоплантаций.

"В настоящее время по ним проводится проверка", – рассказали в пресс-службе МВД.

Также для выявления наркопосевов полиция привлекала вертолетную технику Национальной гвардии и бойцов спецподразделения "Беркут".

"Облетами охватили территории Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Улытауской областей площадью свыше 150 тысяч кв. км, совершили 70 вылетов", – говорится в сообщении.


Как отметили в МВД, обнаружили и ликвидировали 65 плантаций культивируемой конопли в Кызылординской, Туркестанской и Алатауской областях.

Их общая площадь превышала 10 гектаров. При этом изъято и уничтожено свыше 70 тысяч кустов конопли весом более 20 тонн. Пресс-служба МВД 

С 1 июня выявили 820 наркопреступлений. Пресекли деятельность шести организованных преступных групп, к уголовной ответственности привлекли их лидеров и 54 участника. Из незаконного оборота изъяли 32 тонны наркотиков, в том числе около 5,3 тонны марихуаны, почти 476 кг гашиша, более 241 кг "синтетики" и свыше 62 кг героина. 

Читайте также

Казахстан направит спасателей в Афганистан после мощного землетрясения
Казахстан направит спасателей в Афганистан после мощного землетрясения
В Шымкенте подросток получил удар током, взобравшись на вагон
В Шымкенте подросток получил удар током, взобравшись на вагон
Семь лет колонии дали 17-летней наркозакладчице из Темиртау
Семь лет колонии дали 17-летней студентке в Темиртау
Анастасия Стативкина
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Десятки тел обнаружены на месте проведения фестиваля в Израиле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления