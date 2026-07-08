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Общество

71 тонну дикорастущей конопли уничтожили в Жамбылской области

71 тонну дикорастущей конопли уничтожили в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 19:57 Фото: пресс-служба МВД РК
В Жамбылской области продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2026". Оно направлено на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, а также на уничтожение дикорастущей конопли, сообщает Zakon.kz.

На базе межрайонного отдела по противодействию наркопреступности "Дельта-Долина" департамента полиции Жамбылской области прошло очередное практическое занятие с участием курсантов Алматинской академии МВД РК. Подробности рассказали в пресс-службе МВД РК 8 июля 2026 года.

Будущие полицейские встретились и пообщались с более опытными коллегами. Затем ознакомились с тактикой проведения оперативно-розыскных мероприятий, изучили материально-техническую базу отдела и возможности современной спецтехники, применяемой на службе. Но самое интересное было дальше.

В рамках профилактики и противодействия незаконному обороту наркотиков были организованы выезды в предпесковую зону Шуского района. Там сотрудники уничтожили дикорастущую коноплю путем скашивания и сжигания.

На площади 110 га ликвидировали 71 тонну запрещенной травы. Эта работа нужна для пресечения каналов незаконного оборота наркотиков и чтобы не допускать распространения наркосырья за пределы региона, отметили полицейские.

Ранее в Туркестанской области раскрыли тайное поле конопли.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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