10 октября казахстанцы смогут улететь из Израиля
По данным Комитета гражданской авиации, вылет из Алматы запланирован на 08:00. Вылет из Тель-Авива – 12:50 по местному времени.
"В настоящее время по информации Air Astana, со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса из аэропорта".Пресс-служба КГА
Также сказано, что по всем вопросам необходимо обратиться по телефонам.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).
Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи".
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На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек.