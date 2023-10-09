10 октября казахстанцы смогут улететь из Израиля

10 октября 2023 года авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета гражданской авиации, вылет из Алматы запланирован на 08:00. Вылет из Тель-Авива – 12:50 по местному времени.

"В настоящее время по информации Air Astana, со стороны аэропорта Тель-Авива ожидается согласование времени прибытия и вылета рейса из аэропорта". Пресс-служба КГА

Также сказано, что по всем вопросам необходимо обратиться по телефонам.: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).

Эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась утром 7 октября. ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики. Израиль в ответ начал военную операцию "Железные мечи".

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На сегодня на консульском учете посольства Казахстана в Израиле состоят 77 человек, включая сотрудников посольства и членов их семей. В вузах Израиля обучаются пять студентов из Казахстана, а также порядка 30 казахстанцев проходят стажировку в различных медучреждениях Израиля – всего 112 человек.