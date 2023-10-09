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Насмерть сбившему школьника в Шымкенте водителю грозит пять лет колонии

Насмерть сбившему школьника в Шымкенте водителю грозит пять лет колонии Фото: polisia.kz
Полиция задержала водителя BMW, который насмерть сбил девятилетнего школьника в Шымкенте. Идет досудебное расследование, автомобилисту грозит до пяти лет заключения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 9 октября, смертельное ДТП случилось около 18:45 7 октября. На улице Аргынбекова водитель автомобиля BMW-530 сбил несовершеннолетнего пешехода. Девятилетний мальчик погиб на месте.

Водителя задержали и водворили в изолятор временного содержания. Идет досудебное расследование, по итогам которого дело направят в суд. Назначены необходимые экспертизы.

По ч. 3 ст. 345 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека") водителю BMW может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Алматы грузовик насмерть сбил подростка на электросамокате. Этот случай спровоцировал новый виток общественной дискуссии о безопасности двухколесного транспорта в городе.

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