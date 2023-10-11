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Второго проходчика, застрявшего под завалом рудника в ВКО, вытащили спасатели

Второго проходчика, застрявшего под завалом рудника в ВКО, вытащили спасатели Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели вытащили из-под завала на Иртышском руднике Восточно-Казастанской области второго работника, сообщает Zakon.kz.

Незамедлительно на место происшествия прибыл начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев и представители местных исполнительных органов.

Сообщается, что один из работников 1995 года рождения самостоятельно вышел на поверхность, после его госпитализировали в районную больницу.

"Для оказания помощи второму пострадавшему 1991 года рождения врачи Центра медицины спустились в шахту. При участии врачей пострадавшего подняли на поверхность горноспасатели Восточно-Казахстанского филиала "Республиканского спасательного штаба Профессионально- военизированной аварийно-спасательной службы. На данный момент проходчика осматривают врачи", – говорится в сообщении ДЧС ВКО.


11 октября на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области произошел обвал породы. В результате происшествия под завалом остались два работника.

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Тамила Языкова
Восточно-Казахстанская область
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