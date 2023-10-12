На нехватку автогаза жалуются водители СКО

Продавать топливо на газозаправках Северо-Казахстанской области перестали в последние несколько дней, в некоторых точках продаж газ можно приобрести по талонам, сообщает Zakon.kz.

Водители, которые все чаще переходят на газовое оборудование для автомобилей из-за доступных цен на топливо, жалуются на дефицит автогаза на заправках. На большинстве АГЗС висят таблички о том, что газа в продаже нет, и только в некоторых пунктах можно найти топливо по талонам, передает 24kz.

"Везде по талонам. Деревни стоят без газа. Я в деревню вожу, без газа вообще все. Что тут скажешь". Юрий Игнатов, водитель

По разным данным, которые распространяют в среде водителей, топливо будет не раньше конца недели или "на днях".

"Сегодня уже два часа, как кончился. Только автобусы междугородние. Талонов у нас нет. Сказали, до пятницы не будет совсем". Руслан Исмагилов, оператор АЗС

В регионе, говорят местные жители, перебои с газом на заправках возникают каждую осень, это связывают с сушкой зерна и началом отопительного сезона.

"Газ на элеваторы закупается. Сельхозтоваропроизводители, у которых имеются свои сушки, естественно, приобретают именно в сентябре-октябре газ. Нехватка, да. Будем правильно говорить: нехватка начинается где-то со второй декады месяца, ближе к середине месяца. Примерно 3-4 дня и нормализуется всё. От поставок зависит. В начале месяца все закупают газ. Во второй-третьей декадах уже меньше приобретают. Сейчас, можно сказать, уже запаслись. Поэтому такие неудобства". Владислав Лукин, руководитель Управления энергетики и ЖКХ СКО

Месяцем ранее водители Петропавловска уже жаловались на дефицит автомобильного газа на заправочных станциях города.

Накануне министерство энергетики подготовило приказ "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", в котором прописано ограничение на вывоз газа за пределы Казахстана сроком на шесть месяцев.

