Шоколад, газировку и печенье предлагают купить водителям Уральска в обмен на автогаз

С начала октября водители Уральска, которые заправляют автомобили сжиженным нефтяным газом, вынуждены часами стоять в очередях, чтобы приобрести топливо, сообщает корреспондент Zakоn.kz. Такая же ситуация возникла и в Атырау.

Ситуация в Уральске

Для Уральска за эти две недели стали привычными вереницы автомашин возле АЗГС ранним утром и поздним вечером – водители занимают очереди и часами ждут, когда на газовых заправках появится сжиженный нефтяной газ (сокращенно СНГ. – Прим. ред.).



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Ажиотажным спросом на автогаз воспользовались операторы одной из крупных АГЗС – они ставят водителям условие: купишь попутные товары в мини-маркете, получишь газ. Автомобилисты начали жаловаться в соцсетях.

"Оператор на заправке мне сказал: "Купите пачку зеленого чая за 1 тыс. тенге, заправлю вам газом полный бак". Я согласился, потому что топливо нужно. Спросил только: "В чем прикол?". А тот объяснил, что срок годности у чая через два месяца заканчивается. Его нужно продать, а никто не берет", – рассказал журналисту портала Zakon.kz водитель по имени Тимур.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай сегодня, 14 октября, на брифинге сообщил журналистам, что дефицит сжиженного нефтяного газа связан с остановкой Атырауского нефтеперерабатывающего завода на плановый ремонт с 1 по 25 октября 2024 года.

В ЗКО, по информации Департамента полиции, на газовом оборудовании ездит 22 432 машины. Общее количество зарегистрированных авто – 202 937 единиц, в сравнении с 2023 годом рост машин на газу составил 30% (в 2023 году – 15 650 единиц). В сутки весь автопарк потребляет до 180 тонн сжиженного нефтяного газа. В месяц потребность автомобилистов ЗКО в автогазе составляет 4-4,5 тыс. тонн.

Местный завод ТОО "ЖайыкМунай" ежедневно производит 220 тонн такого топлива, что полностью покрывает нужды региона.

Однако при остановке Атырауского НПЗ на плановый ремонт по приказу Министерства энергетики РК ТОО "ЖайыкМунай" отпускает для нужд водителей Атырауской области почти половину того объема, который они производят – 100 тонн, и еще 120 тонн остается в ЗКО.

"Данная ситуация привела к снижению остатков СНГ на базах хранения в Уральске, из-за этого были введены ограничения по реализации автогаза на ряде АГЗС и переход на талоны, – пояснил Мирас Мулкай. – Нехватку СНГ испытывают не только водители в нашем регионе. В Атырауской области ситуация сложнее – там на сжиженном газе ездит почти в три раза больше автомобилей. Когда Атырауский НПЗ завершит плановый ремонт, мы прекратим отгрузку автогаза в Атырау. И ситуация стабилизируется".

По его словам, областное управление энергетики и ЖКХ запросило в Минэнерго дополнительный объем автогаза с Актюбинского НПЗ, чтобы закрыть потребность автомобилистов региона в сжиженном газе. Если эту заявку одобрят в ближайшие дни, то ситуацию с нехваткой газового топлива в Уральске и области удастся оперативно решить.

Относительно продажи на АГЗС попутных товаров из мини-маркетов в обмен на заправку автотопливом Мирас Мулкай ответил, что подобным в регионе занимался только один поставщик сжиженного газа. С руководителем сети АГЗС, где операторы якобы предлагали покупать в довесок к автогазу попутные товары с истекающим сроком годности, чиновники встретились и переговорили еще в конце прошлой недели. И тот пообещал, что впредь подобные факты будут пресекаться, а в отношении сотрудников приняты меры.

На заправках Атырау тоже нехватка газа

В Атырау также, как и в Уральске, несколько дней на заправках наблюдается очередь за сжиженным газом. А сегодня его и вовсе начали отпускать строго по талонам.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Такая ситуация возникла из-за планово-предупредительных работ на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, которые проводятся каждую осень, чтобы обеспечить бесперебойную работу завода на длительный период. По данным пресс-службы АНПЗ, планово-предупредительные работы, начавшиеся 1 октября, идут согласно графику. Выход на технический режим ожидается в конце октября.

Корреспондент Zakon.kz побывал на нескольких АГЗС города и убедился, что во многих из них газ отпускают только по талону. Цена сжиженного газа на АГЗС города составляет 59 тенге.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Между тем акимат Атырауской области не подтвердил нехватку сжиженного газа в регионе, отметив, что ситуация находится на контроле и что ажиотажа среди населения нет, а для предотвращения дефицита газа акимат региона запросил дополнительные объемы из АНПЗ.

На сентябрь было выделено 3016 тонн СНГ, на октябрь 882 тонны СНГ. На сегодняшний день данные объемы с завода уже отгружены полностью. Еще 940 тонн топлива планируется отгрузить с запуском завода.

"С 1 октября 2024 года в связи с ежегодными ремонтными работами, которые проводятся в ТОО "АНПЗ" на основании протокольного поручения Министерства энергетики РК, было принято решение о выделении сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Атырауской области с ТОО "АНПЗ" – 408 тонн, с ТОО "Жаикмунайгаз" (Западно-Казахстанская область) – 2490 тонн, с АО "СНПС-Актобемунайгаз" (Актюбинская область) – 4122 тонн. С 3 октября газ отгружается из ЗКО и Актюбинской области. На данный момент в область поставлено 1540 тонн СНГ из Уральска (суточная поставка 100-110 тонн), а также 936 тонн из Актюбинской области. Следующая поставка ожидается на 15 октября – 180 тонн", – сообщили в областном акимате.

Из 101 АГЗС в Атырауской области на сегодня функционирует 86 заправок. После поступления газа все они будут работать в штатном режиме, заверили в акимате.

