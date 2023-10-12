Житель Астаны попытался поступить в вуз за взятку в 1,5 млн тенге и стал жертвой аферы
Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 12 октября, в столичную полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он признался, что хотел заплатить за поступление в вуз, куда его не взяли из-за низких вступительных баллов. Некий мужчина пообещал астанчанину, что обладает "высокими связями" и решит его проблему в обмен на солидную сумму – 1,5 млн тенге.
Несостоявшийся студент согласился перечислить за решение вопроса предоплату в размере 600 тысяч тенге, после чего "мужчина со связями" перестал отвечать на звонки и сообщения. Астанчанин понял, что стал жертвой аферы, и обратился в полицию.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали 28-летнего мужчину. Выяснилось, что он причастен еще как минимум к одному аналогичному случаю. Полиция выясняет, не совершал ли подозреваемый других таких же противоправных действий. Идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК.
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