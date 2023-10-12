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Житель Астаны попытался поступить в вуз за взятку в 1,5 млн тенге и стал жертвой аферы

Житель Астаны попытался поступить в вуз за взятку в 1,5 млн тенге и стал жертвой аферы Фото: Zakon.kz
Житель Астаны, набравший низкие баллы на ЕНТ, попытался "сломать систему" и все равно поступить в вуз. Он согласился отдать за "решение вопроса" 1,5 млн тенге и в итоге стал жертвой обмана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 12 октября, в столичную полицию с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Он признался, что хотел заплатить за поступление в вуз, куда его не взяли из-за низких вступительных баллов. Некий мужчина пообещал астанчанину, что обладает "высокими связями" и решит его проблему в обмен на солидную сумму – 1,5 млн тенге.

Несостоявшийся студент согласился перечислить за решение вопроса предоплату в размере 600 тысяч тенге, после чего "мужчина со связями" перестал отвечать на звонки и сообщения. Астанчанин понял, что стал жертвой аферы, и обратился в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали 28-летнего мужчину. Выяснилось, что он причастен еще как минимум к одному аналогичному случаю. Полиция выясняет, не совершал ли подозреваемый других таких же противоправных действий. Идет досудебное расследование по ст. 190 УК РК.

Ранее стало известно, жителей каких городов Казахстана чаще всего обманывают мошенники.

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