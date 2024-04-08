Житель Мангистау избил свою жену на детской площадке

В социальной сети распространилось видео, на котором муж избил свою жену на детской площадке. По данным полиции, инцидент произошел вчера, 7 апреля, в селе Мангистау, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео видно, что рядом с женщиной играет ребенок. Мужчина подходит к жене и наносит удар по плечу кулаком. После хватает за шиворот и толкает. Женщина, не удержавшись на ногах, упала на землю.



"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции Мунайлинского района", – рассказали "Ладе" в полиции региона.

По данным ведомства, материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.





Ранее сообщалось, что популярный в 2000-х годах казахстанский певец Рахат Турлыханов оказался в центре скандала. Он получил предупреждение за повторное избиение жены.