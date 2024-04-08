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Житель Мангистау избил свою жену на детской площадке

муж избил жену в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 19:16 Фото: Zakon.kz
В социальной сети распространилось видео, на котором муж избил свою жену на детской площадке. По данным полиции, инцидент произошел вчера, 7 апреля, в селе Мангистау, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видео видно, что рядом с женщиной играет ребенок. Мужчина подходит к жене и наносит удар по плечу кулаком. После хватает за шиворот и толкает. Женщина, не удержавшись на ногах, упала на землю.

"Правонарушитель установлен и доставлен в отдел полиции Мунайлинского района", – рассказали "Ладе" в полиции региона.

По данным ведомства, материал по противоправным действиям в рамках семейно-бытовых отношений направлен в суд.


Ранее сообщалось, что популярный в 2000-х годах казахстанский певец Рахат Турлыханов оказался в центре скандала. Он получил предупреждение за повторное избиение жены.

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