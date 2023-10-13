Цех по добыче золота оборудовал дома житель Жамбылской области

Кустарное производство золота из руды организовал в хозяйственной постройке у собственного дома житель Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

54-летний мужчина установил в помещении самодельные дробилки, на которых обрабатывал золотосодержащую руду. Камней различной породы жамбылец собрал целую тонну, передает AstanaTV.

"При проверке обнаружено и изъято 3 самодельных дробилок, а также камни различных пород общим весом около 1 тонны. По данному факту начато досудебное расследование по статье 295-1 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены все необходимые экспертизы". Гульсара Мухтаркулова, пресс-секретарь ДП Жамбылской области

Начато досудебное расследование, проводится экспертиза для оценки объема и стоимости переработанных материалов. За незаконную добычу драгоценного металла мужчине грозит до 50 суток ареста.

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Ранее полицейские нашли цех по переработке золотосодержащей руды в доме сельчанина в Акмолинской области.