Солист группы "МузАрт" перенес срочную операцию на сердце
Об этом артист сам рассказал на своей странице в Instagram.
Изначально он разместил stories, в котором подписчикам стало известно, что певец не сможет выйти на сцену в Шымкент. Как оказалось, из-за закупорки сердечного сосуда ему потребовалась срочная помощь врачей.
Позднее он опубликовал снимки из операционной, подчеркнув, что его уже перевели из реанимации в палату.
Комментаторы пожелали музыканту скорейшего выздоровления.
"Дорогой, полностью поправляйся, набирайся сил и снова будь на ногах. Мы рядом и поддерживаем тебя", – написал его коллега Сакен Майгазиев.
"МузАРТ" – легендарный казахстанский вокально-инструментальный ансамбль и одна из самых популярных эстрадных групп в стране, исполняющая песни в жанре поп-музыки с глубоким национальным колоритом. Группа была создана в 2001 году (в 2026 году коллектив отмечает свой 25-летний юбилей масштабным гастрольным туром).
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