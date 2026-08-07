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Культура и шоу-бизнес

Солист группы "МузАрт" перенес срочную операцию на сердце

Кенжебек Жанәбілов, артист, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 13:39 Фото: Instagram/kenzhebekmuzart
Самый молодой солист культовой музыкальной группы "МузАрт" Кенжебек Жанәбілов экстренно попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист сам рассказал на своей странице в Instagram.

Изначально он разместил stories, в котором подписчикам стало известно, что певец не сможет выйти на сцену в Шымкент. Как оказалось, из-за закупорки сердечного сосуда ему потребовалась срочная помощь врачей.

Позднее он опубликовал снимки из операционной, подчеркнув, что его уже перевели из реанимации в палату.

Комментаторы пожелали музыканту скорейшего выздоровления.

"Дорогой, полностью поправляйся, набирайся сил и снова будь на ногах. Мы рядом и поддерживаем тебя", – написал его коллега Сакен Майгазиев.

"МузАРТ" – легендарный казахстанский вокально-инструментальный ансамбль и одна из самых популярных эстрадных групп в стране, исполняющая песни в жанре поп-музыки с глубоким национальным колоритом. Группа была создана в 2001 году (в 2026 году коллектив отмечает свой 25-летний юбилей масштабным гастрольным туром).

6 августа 2026 года в Сети появились фотографии с тайной свадьбы российского ведущего Димы Масленникова и певицы Клавы Коки.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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