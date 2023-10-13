Погибшим на электроопоре в Алматы оказался не электрик
Фото: pixabay
13 октября 2023 года казахстанцев потрясла новость об электрике, который заживо сгорел на столбе. Однако, как рассказали Zakon.kz в АО "Алатау Жарық Компаниясы", погибшим оказался посторонний человек. Причины его нахождения на опоре выясняют.
В сообщении организации отмечено, что трагедия произошла вечером 12 октября 2023 года в Турксибском районе города.
Специалисты добавили, что после ремонта фидера No2-13И на балансе Талгарского РЭС при попытке включить его снова произошло замыкание.
"При включении ВЛ-10кВ произошло короткое замыкание с аварийным отключением. Позже очевидцы сообщили, что на опоре ЛР-10кВ отпайки на частную ТП-2627 поражен электрическим током посторонний человек".Пресс-служба АО "Алатау Жарық Компаниясы"
Также сказано, что цель нахождения мужчины на опоре неизвестна.
"Ведется внутреннее расследование. Погибшим оказался 37-летний житель города".Пресс-служба АО "Алатау Жарық Компаниясы"
В полиции тем временем заявили, что по данному факту отделом полиции при УП Турксибского района начато досудебное расследование по ст.156 ч.3 УК РК.
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