Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Погибшим на электроопоре в Алматы оказался не электрик

Погибшим на электроопоре в Алматы оказался не электрик Фото: pixabay
13 октября 2023 года казахстанцев потрясла новость об электрике, который заживо сгорел на столбе. Однако, как рассказали Zakon.kz в АО "Алатау Жарық Компаниясы", погибшим оказался посторонний человек. Причины его нахождения на опоре выясняют.

В сообщении организации отмечено, что трагедия произошла вечером 12 октября 2023 года в Турксибском районе города.

Специалисты добавили, что после ремонта фидера No2-13И на балансе Талгарского РЭС при попытке включить его снова произошло замыкание.

"При включении ВЛ-10кВ произошло короткое замыкание с аварийным отключением. Позже очевидцы сообщили, что на опоре ЛР-10кВ отпайки на частную ТП-2627 поражен электрическим током посторонний человек".Пресс-служба АО "Алатау Жарық Компаниясы"

Также сказано, что цель нахождения мужчины на опоре неизвестна.

"Ведется внутреннее расследование. Погибшим оказался 37-летний житель города".Пресс-служба АО "Алатау Жарық Компаниясы"

В полиции тем временем заявили, что по данному факту отделом полиции при УП Турксибского района начато досудебное расследование по ст.156 ч.3 УК РК.

Читайте также

Солист "МузАРТ" попал в ДТП
Солист "МузАРТ" попал в ДТП
Падение альпинистов в Астане: скончался второй пострадавший
Падение альпинистов в Астане: скончался второй пострадавший
Смертельное ночное ДТП произошло в Жетысуской области
Пожилой водитель устроил смертельное ДТП в Жетысуской области
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов изменили в Казахстане
В правила снятия предпринимателями наличных денег с банковских счетов внесли изменения
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Интернет от Илона Маска появился в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления