ЧП на шахте в Усть-Каменогорске: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Фото: pixabay

В результате обрушения горной породы на шахте, произошедшей 11 октября 2023 года, пострадали два человека. Один из них получил множественные ушибы: он находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

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