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ЧП на шахте в Усть-Каменогорске: о состоянии пострадавших рассказали врачи

ЧП на шахте в Усть-Каменогорске: о состоянии пострадавших рассказали врачи Фото: pixabay
В результате обрушения горной породы на шахте, произошедшей 11 октября 2023 года, пострадали два человека. Один из них получил множественные ушибы: он находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, после ЧП на шахте помощь медиков понадобилась двум работникам Иртышского рудника, пишет YK-news.kz. 

"Первого проходчика после обнаружения доставили в Глубоковскую районную больницу. Ему оказаны необходимые диагностические процедуры. Пациента осмотрел хирург, травм у мужчины нет. Его выписали в удовлетворительном состоянии. Сейчас он находится на амбулаторном лечении. Что касается второго проходчика, он находится в реанимации областной больницы Усть-Каменогорска. У него диагностированы травмы и многочисленные ушибы".Управлении здравоохранения ВКО

Менеджер Департамента корпоративных связей группы KAZ Minerals Ермек Дюзкенев уточнил, что по факту случившегося продолжается расследование.

11 октября на руднике компании KAZ Minerals в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области произошел обвал породы. В результате происшествия под завалом остались два работника.

Один из работников 1995 года рождения самостоятельно вышел на поверхность, второго проходчика, застрявшего под завалом рудника в ВКО, вытащили спасатели. 

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