Врачи рассказали о состоянии пострадавших на руднике в Актюбинской области

Фото: pixabay

Четверо рабочих получили травмы в результате возгорания на руднике в Актюбинской области. ЧП произошло на шахте "Болашак" Донского горно-обогатительного комбината в Хромтауском районе. Врачи рассказали о состоянии пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении горных или строительных работ.

"В результате инцидента четыре работника были доставлены в районную больницу. Двое пострадавших госпитализированы в отделение травматологии, один пациент отпущен домой, один пациент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме", – цитирует Astana TV замглавного врача Храмтауской ЦРБ Людмилу Волненко. 28 февраля 2025 года в Актобе в шахте горно-обогатительного комбината произошло чрезвычайное происшествие. На Донском горно-обогатительном комбинате АО "ТНК Казхром" произошел выброс водорода без обрушения. С термическими ожогами в больницу доставили четыре человека.

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