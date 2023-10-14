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"Огонь вспыхнул на его одежде" – очевидцы о заживо сгоревшем мужчине в Алматы

"Огонь вспыхнул на его одежде" – очевидцы о заживо сгоревшем мужчине в Алматы Фото: pixabay
Полиция Алматы расследует смерть мужчины, который заживо сгорел на опоре линии электропередачи. Он попал под напряжение в 10 тысяч вольт. По словам очевидцев, он пытался освободиться, но на нем загорелась одежда, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы говорят, все произошло за считанные минуты. Мужчина пытался освободиться, но оказался охвачен огнем. Свидетели рассказывают, когда мужчина еще был жив, к электрическому столбу подходили прохожие. Но помочь ничем не смогли, сообщает телеканал КТК.

"Мы производим ремонтные работы вот в этом доме, точнее отделочные. Окно было открыто. Мы как раз работали около окна. Заискрился столб. Человек был на столбе. Спустя какое-то время, буквально через минут 20-30, он стал высвобождаться, потому что снизу ему кричали: "Не шевелись! Не шевелись!" Стал высвобождаться, вспыхнул огонь на его одежде", – рассказал очевидец Максим Шашычев.

В энергокомпании заявили, погибший не является их сотрудником, а сам трансформатор не состоит на балансе. Предполагают, работать на место мужчину отправили сотрудники КСК, обслуживающие жилой комплекс, расположенный недалеко от линии электропередачи. 

"Предположительно, отправили сотрудники ЖК "Атмосфера". Все работы, которые производятся на абонентских линиях, должны согласовываться с "Алатау жарык". Предварительно с АЖК в письменном виде такого не было", – сообщил главный инженер управления электрических сетей Алматинской области Алмат Абдыгазимов.

Полицейские начали досудебное расследование начали по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Если чью–то вину в трагедии докажут, то ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

13 октября 2023 года казахстанцев потрясла новость об электрике, который заживо сгорел на столбе. Однако, как рассказали в АО "Алатау Жарық Компаниясы", погибшим оказался посторонний человек. Причины его нахождения на опоре выясняют.

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