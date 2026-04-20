В Алматы мужчина погиб в арыке

В Алматы полиция расследует смерть человека в арыке, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города 20 апреля 2026 года рассказали, что инцидент произошел в Бостандыкском районе. Управлением полиции возбуждено уголовное дело.

"Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потерял равновесие и упал в арык. В результате полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования", – прокомментировали в ведомстве.

В соцсетях между тем пишут, что инцидент случился в дни, когда в городе шли сильные дожди.

"Несчастный случай произошел в Алматы. В арыке обнаружили тело мертвого мужчины: его засосало в трубу. Коммунальщики, приехавшие на вызов устранять засор в арыке, вместо мусора обнаружили труп. По предварительной информации, мужчина был пьян и упал в арык во время дождя", – пишет HALYQSTAN.

С 16 апреля в Алматы шли сильные дожди, что вызывало локальные подтопления.