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Альпинисты упали с высоты в Астане: кто виноват в трагедии

Альпинисты упали с высоты в Астане: кто виноват в трагедии Фото: pixabay
12 октября 2023 года четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты в Астане. Двое из них погибли, жизни еще двоих сейчас пытаются спасти врачи. Опытные специалисты рассказали о проблемах альпинизма, из-за которых происходят трагедии, сообщает Zakon.kz.

Очередная трагедия в Астане вновь заставила говорить о вопросах безопасности промышленных альпинистов. Накануне в столице сорвались с большой высоты четверо верхолазов. Двое из них погибли, жизни еще двоих сейчас пытаются спасти врачи. Тем временем опытные специалисты говорят о том, что если власти не предпримут меры, то новых смертей избежать не получится, сообщает телеканал КТК.

Арман Хасенов в профессии уже больше 20 лет. По его словам, за это время регламент обеспечения безопасности промышленных альпинистов передавали из одного ведомства в другое. В 2020 году этот документ и вовсе упразднили. Единственный акт, который хоть регулирует сферу, – это общие требования промышленной безопасности от Минтруда. 

Это очень слабый документ, с очень слабыми требованиями – как индивидуально к персоналу, так и вообще никак не сказано о требованиях к компаниям. В первую очередь, я считаю, нужно повысить стандарт обучения. То есть именно разработать этот документ, повысить требования квалификационные к специалисту. Потом фирмы, которые проводят обучения и принимают экзамены, тоже должны быть аттестованы. Руководитель компании по промышленному альпинизму Арман Хасенов

Арман Хасенов утверждает, что обучение и квалификацию необходимо взять под особый контроль государства. До определенного момента он обучал промышленному альпинизму лично, но сейчас, когда эта сфера никак не контролируется, взращивать новых специалистов на свой страх и риск он уже не берется.

Опытные альпинисты говорят, что научиться лазить по зданиям за границей стоит больших денег, поэтому молодежь просто покупает поддельные удостоверения.

"Просто покупают за 25 тысяч тенге. И экономят даже, можно так сказать, на оборудовании. Допустим, среднее оборудование, хорошее, на одного альпиниста выходит в районе 800 тысяч – 1 миллиона тенге, а можно собрать дешевое с не очень хорошим качеством в районе 300 тысяч. Вот по таким параметрам. Из-за этого у нас происходят такие летальные исходы", – рассказал альпинист Нурбол Алиев. 

Профессионалы говорят, что начинающие альпинисты экономят даже на канатах. Вместо качественных и дорогих покупают веревки в четыре раза дешевле, уже только этим обрекая себя на падение с высоты.

Комментируя возможные причины трагедии в Астане, промышленные альпинисты с опытом уверены, что дело было в так называемой "точке завеса". Все четверо закрепились в одном месте, из–за чего и произошел срыв. 

12 октября 2023 года четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты в Астане. Один из них от полученных травм скончался на месте. Второй скончался в больнице. 

Столичные правоохранители ранее заявляли о начале досудебного расследования по статье 277 ч. 3 УК РК за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

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