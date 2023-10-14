Рыбак сорвался с высокого берега в Жетысуской области

Вечером 13 октября рыбак сорвался cо скалистого берега. Спасатели Жетысуской области оказали помощь мужчине, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС области, 13 октября в 18:20 спасателям поступило сообщение о том, что в Алакольском районе на берегу реки Ыргайты человек упал с обрыва и не может самостоятельно выбраться. На место происшествия был направлен оперативно-спасательный отряд.

Фото: ДЧС Жетысуской области

"По прибытии к месту происшествия выяснилось, что мужчина во время рыбалки по неосторожности сорвался с высокого берега и получил различные травмы спины. Из-за этого он не смог самостоятельно передвигаться. Очевидцы вытащили пострадавшего на берег и позвонили на номер "112". Для того, чтобы доставить пострадавшего к экипажу скорой медицинской помощи, спасателям пришлось нести его на носилках в пешем порядке, преодолевая скалистую горную местность". ДЧС Жетысуской области

Фото: ДЧС Жетысуской области

Пострадавший был госпитализирован в Центральную районную больницу Алакольского района.

Спасатели еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах во время осенней рыбалки:

отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды: избегайте выхода на водоем в ветреную погоду и в темное время суток;

во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Перед уходом на водоем стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки;

не стоит забывать о наличии на борту средств спасения и подачи сигналов;

одно из правил при ловле рыбы с лодки – умение плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища.

Пренебрежение мерами предосторожности может привести к несчастным случаям, а порой и к трагедии.

Ранее корреспондент Zakon.kz побеседовал с известной женщиной-рыбачкой, почетным жителем Аральского района.