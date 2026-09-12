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События

Сильный ветер унес рыбака от берега в Акмолинской области

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 13:27 Фото: Zakon.kz
Рыбак оказался в сложной ситуации посреди озера Жукей в Акмолинской области. Из-за сильного ветра мужчина на резиновой лодке не смог самостоятельно вернуться на берег, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Биржан-салском районе. Мужчина 1964 года рождения находился на озере в резиновой лодке, когда усилившийся ветер стал относить ее от берега.

На помощь рыбаку прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Акмолинской области. Они добрались до мужчины и благополучно доставили его на берег.

Медицинская помощь спасенному не понадобилась.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на водоемах и в случае чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.

Ранее годовалый ребенок упал в глубокую яму в Караганде.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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