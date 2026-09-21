22-летний водитель насмерть сбил ребенка в Конаеве

В воскресенье, 20 сентября 2026 года, в микрорайоне №10 Конаева произошел смертельный наезд авто на ребенка, сообщает Zakon.kz.

О трагедии стало известно из социальных сетей.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области на запрос уточнили, что по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, 20 сентября около 18:40 на одной из улиц города Конаев 22-летний водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего, находившегося на проезжей части". Пресс-служба ДП Алматинской области

В результате полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Теперь проводятся все необходимые следственные действия. Также в ведомстве заверили, что расследование находится на контроле руководства полиции.

В Экибастузе в этот же день произошла аналогичная трагедия. Там шестилетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля во дворе жилого дома. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.