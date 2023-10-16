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Законодательство РК

По три года тюрьмы грозит двум жителям ЗКО за незаконную ловлю раков

По три года тюрьмы грозит двум жителям ЗКО за незаконную ловлю раков Фото: polisia.kz
Полицейские задержали двух жителей Западно-Казахстанской области, которые выловили порядка 80 кг раков, за что подозреваемым в браконьерстве грозит до трех лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

При задержании у мужчин полицейские изъяли пять мешков раков. Общий вес добычи составил около 80 кг, сообщает Мой город со ссылкой на департамент полиции региона.

"Сумма ущерба устанавливается. Ведётся досудебное расследование по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов". Нарушителям грозит до трёх лет заключения", – сказано в сообщении от полиции.

Как отметили в ведомстве, с начала года в регионе полицейские пресекли незаконную охоту на редких и запрещенных к пользованию видов животных 17 раз.

Ранее полицейские Павлодара обнаружили на съемной квартире граждан Китая которые организовали лабораторию по производству запрещенных к вывозу из страны водных животных – рачков Артемия салина.

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