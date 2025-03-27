Женщину спасли во время пожара в Караганде
Фото: pixabay
В Караганде по улице Степная в одноэтажном жилом доме барачного типа произошел пожар. Во время тушения пожара спасатели помогли женщине выбраться, а потом передали ее бригаде скорой медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
Отмечается, что пожар потушили на малой площади.
"Причина пожара устанавливается. МЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности", – заявили в министерстве.
Ранее сообщалось, что при тушении пожара в ТЦ в Жанаозене пострадал спасатель.
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