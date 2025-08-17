#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.87
632.01
6.76
Происшествия

50 кг конопли пытались спрятать среди кукурузы в Алматинской области

Алматинская область, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 17:49 Фото: МВД РК
В Алматинской области пресекли незаконный бизнес по выращиванию конопли, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, спецоперацию полицейские региона провели совместно с ДКНБ.

"В Енбекшиказахском районе был задержан 36-летний местный житель. При обыске на территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га обнаружили наркоплантацию: среди кукурузных насаждений росли 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами марихуаны", – рассказали в МВД.

Изъятые растения направили на судебно-химическую экспертизу. Установлено, что их общая масса превышает 49 кг.

Подозреваемого доставили в отдел полиции Шелека, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в полиции Астаны сообщили, что за два месяца в столице изъяли 35 килограммов наркотиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
35 килограммов наркотиков изъяли у жителей Астаны за два месяца
Происшествия
13:37, Сегодня
35 килограммов наркотиков изъяли у жителей Астаны за два месяца
10-летний мальчик забрался на недостроенный мост в Алматы: пришлось вызывать МЧС
Происшествия
10:35, Сегодня
10-летний мальчик забрался на недостроенный мост в Алматы: пришлось вызывать МЧС
Крупный пожар в торговом доме тушат в Кызылординской области
Происшествия
09:24, Сегодня
Крупный пожар в торговом доме тушат в Кызылординской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: