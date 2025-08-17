50 кг конопли пытались спрятать среди кукурузы в Алматинской области

В Алматинской области пресекли незаконный бизнес по выращиванию конопли, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, спецоперацию полицейские региона провели совместно с ДКНБ.

"В Енбекшиказахском районе был задержан 36-летний местный житель. При обыске на территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га обнаружили наркоплантацию: среди кукурузных насаждений росли 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами марихуаны", – рассказали в МВД.

Изъятые растения направили на судебно-химическую экспертизу. Установлено, что их общая масса превышает 49 кг.

Подозреваемого доставили в отдел полиции Шелека, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в полиции Астаны сообщили, что за два месяца в столице изъяли 35 килограммов наркотиков.