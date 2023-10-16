Коноплю в яблоневом саду Алматинской области засекли с воздуха

В Алматинской области недалеко от села Тургень при ведении воздушной разведки сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полиции региона обнаружили плантацию "индийской" конопли, сообщает Zakon.kz.

По словам замначальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжана Амирханова, культивированная конопля была высажена в яблоневом саду на участке площадью 15 га.

"Наркосодержащие растения, надежно укрытые между рядами плодовых деревьев, получали обильный полив и уход", – говорится в сообщении МВД РК.

Как пояснили в ведомстве, к таким уловкам преступники часто прибегают для того, чтобы скрыть наркопосевы. Нередко их маскируют за периметром высаженной кукурузы, плодовых деревьев и других агрокультур. Поэтому часто распознать культивированную коноплю становится возможным именно поздней осенью, когда растения, которыми маскируют наркопосадку, сбрасывают листву, и растения каннабиса становятся заметными.

Владельцем земельного участка оказался местный житель, ранее отбывавший наказание за наркопреступление.

"Всего изъято более 900 кустов индийской конопли общим весом 2,8 тонны. От своих дикорастущих собратьев этот сорт конопли отличает большая длина, до 4 м, и вес куста, который достигает 10 кг. Оптовая стоимость на черном рынке килограмма такой марихуаны достигает полумиллиона тенге". Бахытжан Амирханов

Специальная операция "Қарасора" по пресечению преступлений, связанных со сбором, культивированием и сбытом наркосодержащих растений, длится весь период их активного роста – с июня до конца октября.

По данным МВД РК, за период операции "Қарасора" органами внутренних дел выявлено около 1300 наркопреступлений, из них около 600 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 29 тонн наркотиков, в том числе 61 кг героина, около 200 кг гашиша, 1,6 тонн маковой соломки, 5 кг опийного мака, 27 тонн марихуаны. Ликвидировано 16 нарколабораторий, изъят 71 кг "синтетики".

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Ранее плантация с культивированной коноплей была выявлена в селе Акбайлау Алматинской области. Здесь на одном гектаре было высажено 2166 кустов конопли. Общий вес изъятых наркосодержащих растений составил 7,6 тонн. Подробности можете узнать по ссылке выше.