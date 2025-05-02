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Происшествия

Умер 9-летний мальчик, которого ударило током во время игры в мяч в Уральске

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Уральске скончался мальчик, который получил сильный удар током, когда играл вместе со сверстниками в мяч. Об этом сегодня, 2 мая 2025 года, рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что несчастный случай произошел в среду, 30 апреля во дворе многоэтажного дома по ул. Исатая-Махамбета. По словам очевидцев, у игравших во дворе детей мяч застрял в проводах электроподстанции. Один из мальчиков полез за ним на крышу здания, где и получил удар током. 9-летний ребенок с тяжелыми ожогами, полученными в результате поражения электрическим током, был экстренно доставлен в областную детскую многопрофильную больницу в 19:40.

Сегодня в областном управздраве уточнили диагноз, который медики поставили мальчику: ожог IV степени, охватывающий 95-96% поверхности тела.

"Из-за тяжести травм проведены ампутации конечностей. Состояние ребенка при поступлении было крайне тяжелым. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинские работники провели весь необходимый комплекс реанимационных мероприятий. Несмотря на усилия врачей, травмы оказались несовместимыми с жизнью. Ребенок скончался 1 мая 2025 года в 23:25. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", – проинформировали в пресс-службе УЗ ЗКО в пятницу.

В полиции региона отметили, что обстоятельства и подробности несчастного случая устанавливаются.

"Назначены соответствующие экспертизы", – добавили в пресс-службе ДП ЗКО.

Также в полиции напомнили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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