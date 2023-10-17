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В Казнете появилось видео смертельной тренировки в Петропавловке

В Казнете появилось видео смертельной тренировки в Петропавловке Фото: pixabay
18-летний парень умер на тренировке по футболу в Петропавловске. Несчастный случай произошел вечером 16 октября 2023 года. В пресс-службе региональной полиции Zakon.kz пояснили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

На кадрах видео, опубликованной пресс-службой полиции, видно, что во время игры в футбол юноше стало плохо и он упал на газон.

Ранее сообщалось, что прибывшие медики диагностировали у пострадавшего "остановку сердца неуточненную, кому неуточненную и закрытую черепно-мозговую травму".

Парня доставили в многопрофильную больницу, где он скончался в приемном покое.

"Факт зарегистрирован. Назначена судебно-медицинская экспертиза".Пресс-служба ДП СКО

Также отмечено, что идет досудебное расследование, направленное на исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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Анастасия Московчук
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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