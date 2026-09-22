Будут ли индексировать пенсию полицейских – ответ МВД

Фото: Zakon.kz

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 20026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможные изменения в пенсионной системе органов внутренних дел, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, появилась информация о том, пенсия сотрудников органов внутренних дел перестанет индексироваться. "Действительно, Минтруда прорабатывало в целом изменения в пенсионной реформе, в том числе изучались вопросы внесения в пенсионное законодательство для сотрудников органов внутренних дел. Мы свою позицию высказали, сказав, что на сегодняшний день действующая система пенсионного обеспечения устраивает всех сотрудников и ухудшать положение нельзя", – сказал Лепеха. После этого, по его словам, этот вопрос был снят. Ранее в МВД назвали самые опасные дороги Казахстана.

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