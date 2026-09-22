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Общество

Будут ли индексировать пенсию полицейских – ответ МВД

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 11:44 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 20026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможные изменения в пенсионной системе органов внутренних дел, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, появилась информация о том, пенсия сотрудников органов внутренних дел перестанет индексироваться.

"Действительно, Минтруда прорабатывало в целом изменения в пенсионной реформе, в том числе изучались вопросы внесения в пенсионное законодательство для сотрудников органов внутренних дел. Мы свою позицию высказали, сказав, что на сегодняшний день действующая система пенсионного обеспечения устраивает всех сотрудников и ухудшать положение нельзя", – сказал Лепеха.

После этого, по его словам, этот вопрос был снят.

Ранее в МВД назвали самые опасные дороги Казахстана.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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