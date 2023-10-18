Владельцы кирпичных заводов в Шымкенте взяли в трудовое рабство более 60 граждан Узбекистана

В деле о похищении гражданина Узбекистана, которое расследует полиция Шымкента, появились новые подробности. Оказалось, что пострадавший иностранец был далеко не единственной жертвой недобросовестных работодателей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Шымкента 18 октября, по делу о похищении узбекистанца задержали трех владельцев кирпичных заводов, двое из них – родные братья. Полиция начала расследование в их отношении после того, как гражданин Узбекистана сбежал из Шымкента, где его удерживали в трудовом рабстве, в Алматы и рассказал о случившемся сестре. Уже после этого иностранца вновь похитили и увезли в Шымкент.

Оказалось, что история с узбекистанцем – только вершина айсберга. При обысках на кирпичных заводах в Шымкенте полиция обнаружила, что их владельцы удерживали более 60 граждан Узбекистана. Сначала их приглашали на работу, затем отбирали паспорта и заставляли трудиться бесплатно, угрожая расправой и периодически применяя физическое насилие.





"25 иностранных рабочих находятся под опекой НПО "Сана сезим", а более 30 граждан помещены в приемник-распределитель из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность. В полицию в отношении подозреваемых поступило три официальных заявления от иностранных граждан", – говорится в сообщении ДП Шымкента.

Подозреваемых взяли под стражу, в их отношении начали досудебное расследование по ст. 126 и ст. 389 УК РК. По делу назначены необходимые экспертизы.

О том, как полиция вышла на шымкентских рабовладельцев, читайте здесь.