"Нива" утонула вместе с людьми в Атырауской области

Автомобиль "Нива" в Атырауской области съехал в реку Урал, в результате чего погибли двое мужчин. О трагедии Zakon.kz рассказали 18 октября в региональной полиции.

Автомобиль из реки извлекли сотрудники ДЧС Атырауской области.

"В "Ниве" обнаружены трупы двух мужчин, 1971 и 1981 годов рождения. Телесных повреждений не выявлено". Пресс-служба ДП Атырауской области

Также полицейские при просмотре видеокамер установили, что 16 октября около 23:18 автомобиль на высокой скорости спустился в реку Урал.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", – заключили в ведомстве.

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