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"Нива" утонула вместе с людьми в Атырауской области

"Нива" утонула вместе с людьми в Атырауской области Фото: pixabay
Автомобиль "Нива" в Атырауской области съехал в реку Урал, в результате чего погибли двое мужчин. О трагедии Zakon.kz рассказали 18 октября в региональной полиции.

Автомобиль из реки извлекли сотрудники ДЧС Атырауской области.

"В "Ниве" обнаружены трупы двух мужчин, 1971 и 1981 годов рождения. Телесных повреждений не выявлено".Пресс-служба ДП Атырауской области

Также полицейские при просмотре видеокамер установили, что 16 октября около 23:18 автомобиль на высокой скорости спустился в реку Урал.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", – заключили в ведомстве.

12 сентября 2023 года сообщалось о жителе Шымкента, который утонул в бочке с битумом.

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Анастасия Московчук
Атырауская область
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