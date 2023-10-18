"Нива" утонула вместе с людьми в Атырауской области
Фото: pixabay
Автомобиль "Нива" в Атырауской области съехал в реку Урал, в результате чего погибли двое мужчин. О трагедии Zakon.kz рассказали 18 октября в региональной полиции.
Автомобиль из реки извлекли сотрудники ДЧС Атырауской области.
"В "Ниве" обнаружены трупы двух мужчин, 1971 и 1981 годов рождения. Телесных повреждений не выявлено".Пресс-служба ДП Атырауской области
Также полицейские при просмотре видеокамер установили, что 16 октября около 23:18 автомобиль на высокой скорости спустился в реку Урал.
"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза", – заключили в ведомстве.
12 сентября 2023 года сообщалось о жителе Шымкента, который утонул в бочке с битумом.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript