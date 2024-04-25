Гибель детей в пожаре в Атырауской области: в полиции раскрыли подробности

Департамент полиции Атырауской области 25 апреля заявил, что квартиру, в которой погибли двое детей, подожгли, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, полиция задержала подозреваемого в поджоге.

"Следственно-оперативная группа районного отдела полиции установила на месте происшествия емкость с остатками горючего. 31-летний мужчина, который приобрел емкость с бензином на ближайшей АЗС, обнаружен с помощью видеокамер. Он оказался знакомым потерпевшей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый по горячим следам незамедлительно задержан по пути следования в Уральск и водворен в изолятор временного содержания", – рассказали в полиции.

Отмечается, что в отношении подозреваемого зарегистрировано уголовное дело по факту убийства, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, в отношении двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, способом опасным для жизни других людей, в условиях чрезвычайной ситуации, малолетнего лица. Санкции данной статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что ночью 25 апреля 2024 года на единый номер вызова экстренных оперативных служб (112) поступил звонок с информацией о дыме из окна пятиэтажки в поселке Индербор Атырауской области. Прибывшие пожарные установили, что загорелась квартира на втором этаже. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили в спальне тела детей десяти и семи лет. Их мать была госпитализирована в больницу.