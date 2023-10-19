В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

В Алматы в Бостандыкском районе, где был серьезный прорыв трубы горячей воды закончили работы по ликвидации аварии, сообщает Zakon.kz

В многоэтажках и в частном секторе, расположенных в контуре улиц Розыбакиева – Ходжанова – Гагарина – Короленко подключена горячая вода и теплоснабжение.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Жители рассказали, что вода горячая уже есть, но идет очень грязная. приходится долго пропускать.



На месте из-за прорыва и бьющих фонтанов горячей воды вздулся весь асфальт, были затоплены дворы частного сектора.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что восстановление тепла и горячей воды в названном городском секторе к планируют закончить к полуночи. Экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 800 мм, введенного в эксплуатацию в 1976 году, занималась аварийная бригада.

Фото: Zakon.kz



