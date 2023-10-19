Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды Фото: Zakon.kz
В Алматы в Бостандыкском районе, где был серьезный прорыв трубы горячей воды закончили работы по ликвидации аварии, сообщает Zakon.kz

В многоэтажках и в частном секторе, расположенных в контуре улиц Розыбакиева – Ходжанова – Гагарина – Короленко подключена горячая вода и теплоснабжение.

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

Фото: Zakon.kz

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

Фото: Zakon.kz

Жители рассказали, что вода горячая уже есть, но идет очень грязная. приходится долго пропускать. 

На месте из-за прорыва и бьющих фонтанов горячей воды вздулся весь асфальт, были затоплены дворы частного сектора.

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

Фото: Zakon.kz

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

Фото: Zakon.kz

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что восстановление тепла и горячей воды в названном городском секторе к планируют закончить к полуночи. Экстренной заменой давшего сбой сегмента трубопровода диаметра 800 мм, введенного в эксплуатацию в 1976 году, занималась аварийная бригада.

В Алматы устранили крупную аварию на теплосетях: восстановлена подача тепла и горячей воды

Фото: Zakon.kz


Читайте также

55
Казахстанка погибла при ДТП в Турции: родственники потребовали взять дело на контроль
Школьник из Карагандинской области "заминировал" ради шутки Дом культуры
Школьник из Карагандинской области "заминировал" Дом культуры ради шутки
Автобус въехал в дом в Туркестане: есть пострадавшие
Автобус въехал в дом в Туркестане: есть пострадавшие
Елена Вебер
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления