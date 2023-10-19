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Стрельба и кража сейфа: несколько мужчин напали на семью в Алматинской области

Стрельба и похищение сейфа: несколько мужчин напали на семью в Алматинской области Фото: polisia.kz
Трое мужчин 8 октября совершили разбойное нападение в селе Касымбек Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Они угрожали хозяевам, стреляли. Также забрали сейф, где находилось 40 млн тенге и золотые украшения. Полицейские задержали подозреваемых. 

"Данный факт зарегистрирован по п. 4 ч. 3 ст. 192 УК РК ("Разбой"). В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании преступления", – сказал начальник ДП области Бауржан Аленов.

Ход расследования дела взял на личный контроль начальник областной полиции.

деньги, оружие

Фото: polisia.kz

В начале августа 2023 года полицейские задержали жителя Павлодара, который незаконно проник в чужой дом и угрожал оружием девочке-подростку. Он заставил ее отдать ему 250 тысяч тенге.

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