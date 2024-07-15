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Вооруженные мужчины напали на мотоциклистов в горах Алматинской области

Нападение на мотоциклистов в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2024 11:58 Фото: kris.p.media
Полиция Алматинской области ищет мужчин, напавших на мотоциклистов в горах, сообщает Zakon.kz.

Видео с инцидентом распространили в соцсетях 15 июля 2024 года. В описании указано, что произошло нападение чабанов на мотоциклистов-эндуристов в районе Каскеленских гор. На кадрах всадник с хлыстом нападает на мотоциклиста, затем к нему присоединяется мужчина с оружием, и еще один. Они избивают упавшего мужчину в шлеме.

В пресс-службе ДП Алматинской области прокомментировали случай.

"14 июля в полицию Карасайского района Алматинской области поступило заявление о том, что в горах "Известковый" группа людей подверглась нападению неизвестных. Потерпевший сообщил, что нападавшие обвинили его и его друзей в том, что они напугали животных, после чего избили его хлыстом и угрожали оружием. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию нападавших", – сообщили в полиции.

О поимке нападавших там обещали предоставить информацию дополнительно.

Ранее в Алматинской области на видео попало нападение на полицейского.  

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