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Законодательство РК

Четырех жителей Уральска обвиняют в систематическом вымогательстве

подозреваемые Фото: polisia.kz
19 октября ДП ЗКО при содействии ДКНБ по подозрению в систематическом вымогательстве крупной суммы денег и дорогих сотовых телефонов на сумму около 10 млн тенге у предпринимателей задержаны 4 жителя Уральска, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДП региона, подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений.

"При обыске по местам жительства задержанных изъято холодное оружие, наркотические средства, религиозные материалы и иные вещественные доказательства", – говорится в сообщении.
задержание подозреваемого

Фото: polisia.kz

Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство".

Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские задержали группу вымогателей.

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Елена Беляева
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