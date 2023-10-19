Четырех жителей Уральска обвиняют в систематическом вымогательстве
Фото: polisia.kz
19 октября ДП ЗКО при содействии ДКНБ по подозрению в систематическом вымогательстве крупной суммы денег и дорогих сотовых телефонов на сумму около 10 млн тенге у предпринимателей задержаны 4 жителя Уральска, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДП региона, подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений.
"При обыске по местам жительства задержанных изъято холодное оружие, наркотические средства, религиозные материалы и иные вещественные доказательства", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Ведется досудебное расследование по ч. 2 ст. 194 УК РК "Вымогательство".
Ранее сообщалось, что в Караганде полицейские задержали группу вымогателей.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript