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Пропавшего два месяца назад мужчину нашли мертвым в СКО

Пропавшего два месяца назад мужчину нашли мертвым в СКО Фото: pixabay
Останки 43-летнего жителя Петропавловска обнаружил в поле во время покоса травы житель пригородного села, сообщает Zakon.kz.

Скелетированные осанки человека в четырех километрах от села Вишенка, что под Петропавловском, нашел местный житель, когда выехал на сенокос. Произошло это еще 11 сентября, сообщили в полиции региона, тогда же была назначена экспертиза, передает газета "Неделя".


Как показали результаты анализов, останки принадлежат 43-летнему жителю Петропавловска. Мужчина пропал в конце июля, его родные рассказали, что он ушел из дома и не вернулся. После их заявления в полицию, начали поиски пропавшего.

Ранее полицейские начали поиски 15-летней жительницы Коянды, которая ушла из дома не вернулась. Подростка обнаружили в Алматы, куда она уехала с подругой.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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