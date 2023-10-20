Пропавшего два месяца назад мужчину нашли мертвым в СКО

Останки 43-летнего жителя Петропавловска обнаружил в поле во время покоса травы житель пригородного села, сообщает Zakon.kz.

Скелетированные осанки человека в четырех километрах от села Вишенка, что под Петропавловском, нашел местный житель, когда выехал на сенокос. Произошло это еще 11 сентября, сообщили в полиции региона, тогда же была назначена экспертиза, передает газета "Неделя".





Как показали результаты анализов, останки принадлежат 43-летнему жителю Петропавловска. Мужчина пропал в конце июля, его родные рассказали, что он ушел из дома и не вернулся. После их заявления в полицию, начали поиски пропавшего.

Ранее полицейские начали поиски 15-летней жительницы Коянды, которая ушла из дома не вернулась. Подростка обнаружили в Алматы, куда она уехала с подругой.