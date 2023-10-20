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Военнослужащего осудили за сон в дневное время

Военнослужащего осудили за сон в дневное время Фото: пресс-служба минобороны
В суде Жамбылской области военнослужащего осудили за сон во время круглосуточного дежурства, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, военнослужащий войсковой части, дислоцированной в Жуалынском районе, находясь на круглосуточном дежурстве, уснул в неположное время и в неустановленном месте. Этим он нарушил требования письменного приказа командира части, сообщает пресс-служба суда Жамбылской области.

Проступок военного стал поводом для судебного разбирательства, которое рассмотрели в рамках административного производства.

"В суде военнослужащий свою вину полностью признал и дал разъяснение по данному факту. Постановлением суда военнослужащий признан виновным по части 6 статьи 652 КоАП", – сказано в сообщении суда.

По решению суда провинившийся военный оштрафован на 86 тысяч тенге.

Ранее в Атырауской области суд оштрафовал военнослужащего за неуважение к гимну после того, как он прижал к груди два пальца правой руки вместо ладони.

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