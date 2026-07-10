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События

Сержанта осудили за избиение военнослужащего в Актобе

Суд, папки, флаг, герб , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:59 Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор сержанту, который избил военнослужащего, сообщает Zakon.kz.

В Военном суде Казахстана рассказали, что сержант обвинялся в превышении полномочий, повлекшем вред здоровью военнослужащего.

"Являясь ответственным за военнослужащих срочной службы, сержант нанес военнослужащему повреждения, повлекшие вред его здоровью средней тяжести. Прокурор просил назначить ему наказание, связанное с лишением свободы. Подсудимый вину не признал, просил его оправдать, гражданский иск признал частично и просил взыскать в пользу потерпевшего только судебные расходы на оплату услуг представителя. Потерпевший просил назначить подсудимому наказание в соответствии с законом и удовлетворить гражданский иск".Военный суд РК

Военный суд Актюбинского гарнизона признал сержанта виновным по ч. 1 ст. 451 УК и приговорил его к одному году лишения свободы. Вина подсудимого подтверждена заключением судебной экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и эксперта.

В пользу потерпевшего взыскано 700 тыс. тенге в счет компенсации морального вреда и 900 тыс. тенге судебных расходов на оплату услуг представителя.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области 15 лет тюрьмы получил мужчина, который убил коллегу по работе.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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