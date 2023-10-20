На заявления об изнасиловании 15 детей отреагировали в полиции Туркестанской области

Фото: polisia.kz

На днях стало известно, что в Туркестанской области изнасиловали несовершеннолетних девочек. Позднее адвокаты заявили, что пострадавших от рук педофила гораздо больше, а именно – 15 детей, сообщает Zakon.kz.

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