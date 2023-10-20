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На заявления об изнасиловании 15 детей отреагировали в полиции Туркестанской области

На заявления об изнасиловании 15 детей отреагировали в полиции Туркестанской области Фото: polisia.kz
На днях стало известно, что в Туркестанской области изнасиловали несовершеннолетних девочек. Позднее адвокаты заявили, что пострадавших от рук педофила гораздо больше, а именно – 15 детей, сообщает Zakon.kz.

Заместитель начальника ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков обратился с видеообращением по этому заявлению.

"В Департамент полиции Туркестанской области на 19 октября 2023 года с заявлением обратились трое потерпевших. Никаких 15 фактов или 15 заявлений, либо 15 потерпевших нет!"Асылжан Калдарбеков

Также он отметил, что полиция продолжает следственно-оперативные мероприятия с целью выявления других потерпевших.

"В связи с этим предупреждаю, что за распространение ложной информации предусмотрено привлечение к ответственности в соответствии со статьей 274 УК РК". Асылжан Калдарбеков

В заключении он попросил казахстанцев доверять и полагаться только на официальные источники.

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