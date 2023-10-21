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Сильный взрыв произошел в Талгаре

55 Фото: скриншот
Жители Талгара почувствовали сильный взрыв. ЧП произошло 21 октября 2023 года на улице Партизанская. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы, сообщает Zakon.kz.

В Талгаре прогремел сильный взрыв. Об этом 21 октября сообщили местные жители.

Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел в частном доме. На месте происшествия работают пожарные и медики. 

После взрыва, как говорят жители, поднялся столб дыма. По неподтвержденной информации, произошел взрыв газового баллона. 

Редакция ожидает комментариев от МЧС. 

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