Сильный взрыв произошел в Талгаре
Фото: скриншот
Жители Талгара почувствовали сильный взрыв. ЧП произошло 21 октября 2023 года на улице Партизанская. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы, сообщает Zakon.kz.
В Талгаре прогремел сильный взрыв. Об этом 21 октября сообщили местные жители.
Судя по опубликованным кадрам, взрыв произошел в частном доме. На месте происшествия работают пожарные и медики.
После взрыва, как говорят жители, поднялся столб дыма. По неподтвержденной информации, произошел взрыв газового баллона.
Редакция ожидает комментариев от МЧС.
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