Сильный взрыв произошел в Талгаре

Фото: скриншот

Жители Талгара почувствовали сильный взрыв. ЧП произошло 21 октября 2023 года на улице Партизанская. По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Кадры с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы, сообщает Zakon.kz.

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