Учеников одной из школ Семея перевели на дистанционку
Фото: pexels
В Семее 23 октября 2023 года учащихся средней образовательной школы №40 перевели на дистанционный формат, сообщает Zakon.kz.
Почему было принято такое решение, объяснили в акимате Семея:
"В 9:08 в СОШ №40 произошло короткое замыкание с оплавлением пластмассовых деталей в электрощитовой. В результате произошло задымление в помещении школы. Электрощитовая расположена под лестничным маршем первого этажа... Причина короткого замыкания – нарушение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования".
Администрация школы своевременно сообщила о произошедшем.
"Произведена эвакуация учащихся и работников школы (371 учащийся и 45 сотрудников)... Учебный процесс переведен на дистанционный формат".Пресс-служба акимата Семея
В настоящее время проводятся восстановительные работы.
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