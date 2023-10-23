Учеников одной из школ Семея перевели на дистанционку

В Семее 23 октября 2023 года учащихся средней образовательной школы №40 перевели на дистанционный формат, сообщает Zakon.kz.

Почему было принято такое решение, объяснили в акимате Семея:

"В 9:08 в СОШ №40 произошло короткое замыкание с оплавлением пластмассовых деталей в электрощитовой. В результате произошло задымление в помещении школы. Электрощитовая расположена под лестничным маршем первого этажа... Причина короткого замыкания – нарушение требований правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования".

Администрация школы своевременно сообщила о произошедшем.

"Произведена эвакуация учащихся и работников школы (371 учащийся и 45 сотрудников)... Учебный процесс переведен на дистанционный формат". Пресс-служба акимата Семея

В настоящее время проводятся восстановительные работы.

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