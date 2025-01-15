19 туш сайгаков и незаконное оружие везли в автомобиле жители Кызылординской области

Четырех жителей Кызылординской области задержали с 19 тушами сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники отдела полиции Аральского района Кызылординской области остановили на трассе машину и на заднем сиденье обнаружили незарегистрированное оружие, прожектор, две рации марки PUXIN, канатную веревку. В прицепе внедорожника обнаружены туши 19 сайгаков.

"По этому факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемых суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста", – рассказали в полиции.

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что полицейский со знакомым устроили массовый расстрел табуна сайгаков.