19 туш сайгаков и незаконное оружие везли в автомобиле жители Кызылординской области
Фото: polisia.kz
Четырех жителей Кызылординской области задержали с 19 тушами сайгаков, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники отдела полиции Аральского района Кызылординской области остановили на трассе машину и на заднем сиденье обнаружили незарегистрированное оружие, прожектор, две рации марки PUXIN, канатную веревку. В прицепе внедорожника обнаружены туши 19 сайгаков.
"По этому факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемых суд санкционировал меру пресечения в виде домашнего ареста", – рассказали в полиции.
Фото: polisia.kz
Ранее сообщалось, что полицейский со знакомым устроили массовый расстрел табуна сайгаков.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript