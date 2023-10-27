Подрядчик-обманщик незаконно наживался на могилах в Шымкенте

Прокуратура Енбекшинского района Шымкента обнаружила, что местный акимат заплатил миллионы бюджетных тенге подрядчику, который на самом деле никаких работ по контракту не выполнял, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Шымкента 27 октября, в 2022 году аппарат акима Енбекшинского района заключил с частной компанией контракт на содержание мест захоронений. Ухаживать за местными кладбищами ТОО должно был за 24,5 млн тенге. Всего за последние три года аппарат акима и ТОО подписали 18 договоров на 37,9 млн тенге.

Прокуратура решила поинтересоваться, за что же компания получала деньги. Сотрудники ведомства проверили акты выполненных работ и обнаружили, что подрядчик не соблюдал условия договоров. Фактически фирма делала намного меньше, чем должна была по контрактам, но акимат все равно принимал у нее "выполненные" работы и оплачивал их в полном объеме.

"Согласно заключению аудиторской проверки, сумма невыполненных работ и не поставленных товаров составила 36,1 млн тенге", – сообщили в прокуратуре Шымкента.

Прокуратура Енбекшинского района Шымкента начала досудебное расследование по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Материалы по делу направили в департамент Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Кызылординской области выдал самому себе контракт на 120 млн тенге.