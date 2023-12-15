Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бывшему вице-министру индустрии Тимуру Токтабаеву ужесточили условия отбывания наказания

Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz
Приговор в отношении бывшего вице-министра МИИР  Тимура Токтабаева пересмотрели в апелляционном порядке. Если раньше он отбывал наказание в учреждении минимальной безопасности, то теперь его переведут на более строгий режим, сообщает Zakon.kz.

Дело Токтабаева пересмотрели по апелляционному ходатайству прокурора, просившего изменить учреждение для отбывания наказания, также по апелляционным жалобам осужденного и его защитников с доводами о его невиновности.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны не усмотрела оснований для отмены приговора, так как вина в совершении преступления доказана. Изменен приговор суда в части отбывания наказании в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы с минимальной на средней безопасности. Приговор вступил в законную силу", - сообщили 15 декабря 2023 года в пресс-службе суда Астаны.

Тимур Токтабаев был задержан 7 ноября 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. 

В октябре 2023 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал высокопоставленного чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия и осужден на семь лет лишения свободы по статье 361 часть 4 пункт 3 УК РК. 

Читайте также

На улицы Уральска выехали новые комфортабельные автобусы
На улицы Уральска выехали новые комфортабельные автобусы
Жанель Абдрахманова
Антикор МИИР РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
победительница конкурса красоты
Кто выиграл титул "Мисс Казахстан-2023"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: