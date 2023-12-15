Бывшему вице-министру индустрии Тимуру Токтабаеву ужесточили условия отбывания наказания

Приговор в отношении бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева пересмотрели в апелляционном порядке. Если раньше он отбывал наказание в учреждении минимальной безопасности, то теперь его переведут на более строгий режим, сообщает Zakon.kz.

Дело Токтабаева пересмотрели по апелляционному ходатайству прокурора, просившего изменить учреждение для отбывания наказания, также по апелляционным жалобам осужденного и его защитников с доводами о его невиновности.



"Судебная коллегия по уголовным делам суда Астаны не усмотрела оснований для отмены приговора, так как вина в совершении преступления доказана. Изменен приговор суда в части отбывания наказании в виде лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы с минимальной на средней безопасности. Приговор вступил в законную силу", - сообщили 15 декабря 2023 года в пресс-службе суда Астаны.

Тимур Токтабаев был задержан 7 ноября 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

В октябре 2023 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал высокопоставленного чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия и осужден на семь лет лишения свободы по статье 361 часть 4 пункт 3 УК РК.