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Законодательство РК

Учителя наказали за грубое обращение с курящим учеником в Акмолинской области

учителя уволили Фото: pixabay
27 октября 2023 года через мессенджер Whatsapp жители села Жанаесиль и близлежащих сел распространили видео, где педагог общеобразовательной школы села грубо обращается с учеником, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении образования Акмолинской области, по данному факту было проведено служебное расследование, в ходе которого установлено, что во время перемены после 2 урока ученики 7, 9, 10 классов пришли в спортзал, чтобы поиграть в волейбол. Учитель физической культуры при входе в спортзал увидела, что ученик 7 класса курит электронные сигареты.

"Педагог, забрав электронную сигарету, сразу же вызвала заместителя директора по воспитательной работе для проведения профилактической беседы с учеником. В ходе беседы ученик признался, что, действительно, курил в спортзале. Данный ответ ученика сильно возмутил заместителя директора, который, не сдержав эмоции, так негативно отреагировал", – говорится в сообщении.

Рабочая группа отдела образования побеседовала с детьми, родителями и педагогическим коллективом школы.

После разбирательства представитель несовершеннолетнего написал заявление об отказе от претензии к педагогу.

"Вместе с тем,данный случай был рассмотрен на заседании Совета по педагогической этике школы с. Жанаесиль, где принято решение об увольнении педагога согласно п. 14 ст. 52 Трудового кодекса РК", – заявили в управлении.


Ранее учителя средней школы им. Иманжусупа Кутпанұлы села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области уволили за аморальное поведение после того, как распространилось видео, как на уроке она ударила ученика головой о доску.

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