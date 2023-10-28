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В Алматы проверяют фирмы, приглашающие иностранцев в Казахстан

В Алматы проверяют фирмы, приглашающие иностранцев в Казахстан Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции Алматы проверяют фирмы, приглашающие иностранцев в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, как уточнили в пресс-службе ведомства, речь идет о компаниях, пригласивших иностранцев из стран африканского континента по туристической визе и не принявших соответствующие меры по их своевременному выезду.

"Только за текущую неделю установлены шесть аналогичных юридических лиц, которые оформили приглашения данной категории иностранцев и были неоднократно привлечены к административной ответственности за непринятие мер по оформлению документов на право пребывания иностранцев в РК, либо их выезду из РК по истечении определенного срока, либо несвоевременное информирование органов внутренних дел о пребывающих у них иммигрантов. В соответствии с действующим законодательством данные компании внесены в список юрлиц, по ходатайствам которых не будут приниматься приглашения о въезде иностранцев в Казахстан в течение следующих 12 месяцев", – сообщил начальник Управления миграционной службы ДП Алматы Асхат Бутунчинов.

Также в отношении неблагонадежных компаний направлено письмо в Управление туризма города о рассмотрении вопроса об отзыве либо прекращении лицензии на туристскую операторскую деятельность.

"В настоящее время в отношении одной из фирм будет зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 394 УК РК "Организация незаконной миграции", – добавили в пресс-службе ДП Алматы.

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Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
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