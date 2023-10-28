Машиностроители выразили соболезнование семьям погибших горняков при ЧП в Караганде

Фото: rawpixel

Рабочие машиностроительного кластера выразили искренние соболезнования семьям погибших горняков и направят единовременную помощь в специальный фонд, созданный по поручению главы государства, в размере 200 млн, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: