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Машиностроители выразили соболезнование семьям погибших горняков при ЧП в Караганде

каска Фото: rawpixel
Рабочие машиностроительного кластера выразили искренние соболезнования семьям погибших горняков и направят единовременную помощь в специальный фонд, созданный по поручению главы государства, в размере 200 млн, сообщает Zakon.kz.


"Рабочие машиностроительного кластера выражают искренние соболезнования семьям погибших горняков. Производственные предприятия г. Сарань и Костаная направят единовременную помощь в специальный фонд, созданный по поручению главы государства, в размере 200 млн тенге семьям погибших горняков. Средства предприятий "QazTehna", "АгромашХолдингKZ", "KamaTyres", "СарыаркаАвтопром" незамедлительно будут переведены для поддержки семей трагически погибших шахтеров".

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