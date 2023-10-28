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Законодательство РК

Житель Абайской области незаконно пересек границу ради попойки с друзьями

незаконное пересечение границы Фото: pixabay
23-летний житель села Бородулихинского района Абайской области захотел навестить знакомых в России, но не имел удостоверения личности. Потому решил незаконно пересечь границу в обход пункта пропуска, сообщает Zakon.kz.

Вечером он вышел в российский город Горняк и направился в село Орловка. Между пунктами пропусков Жезкент РК и Горняк РФ молодой человек пересек границу через забор и вышел на территорию России.

"Далее ориентировался на световые огни города Горняк РФ. На следующий день около 00:30 гражданин Г. прибыл в город Горняк, где начал распивать спиртные напитки с друзьями. В 04:45 того же дня выдвинулся из города Горняк в пешем порядке обратно на территорию РК в село Орловка. Следуя обратно по тому же маршруту, ускоренным шагом начал идти в сторону границы. Около 08:00 того же дня, преодолев забор, последовал в направлении села Орловка, был задержан сотрудниками ПС КНБ РК". Пресс-служба ДУИС Абайской области

Суд признал казахстанца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 392 УК РК, и назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нелегально перешедших границу Казахстана пакистанцев задержали в Алматы.

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